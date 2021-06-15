Схожий на мене, – Віктор Павлік прокоментував народження сина

Український музикант Віктор Павлік 15 червня вчетверте став батьком. Його молода дружина Катерина Реп'яхова народила сина, якого подружжя назвало Михайлом. Артист розповів, що був поруч із коханою, а синочок дуже схожий на нього.

55-річний виконавець та його обраниця познайомилися зі спільним сином. Закохані неймовірно щасливі й тепер ще більше насолоджуються кожним моментом, який проводять разом та з малюком.

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Віктор Павлік про народження сина

Артист зізнався, що його й досі переповнюють емоції. В пологовому будинку він постійно був поруч із Катериною, підтримував її. Проте на самі пологи не наважився зайти. Віктор розповів, що очікував на народження сина в коридорі.

Я був поруч з Катею, всю ніч не спали. Тільки під ранок трохи вдалося заснути. Емоції переповнюють. З Катею і малюком все добре. Син дуже схожий на мене,

– прокоментував Павлік.

Додамо, 13 червня дружина Павліка – Катерина відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 27 років. А вже наступного дня дівчина поїхала в пологовий будинок.

Реп'яхова була на плановому огляді в лікаря, після чого їй сказали залишитися в пологовому будинку. Майбутня матуся разом з коханим поїхала додому, взяла всі необхідні речі та повернулася в лікарню, де під наглядом медиків готувалася до зустрічі з сином.

Малюк з'явився на світ 15 червня о 2:40. Щасливі зіркові батьки вже поділилися радісною новиною з прихильниками та навіть опублікували перше спільне сімейне фото.