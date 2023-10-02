Вперше за довгий час: Віктор Павлік показав фото зі старшим сином та підрослим онуком

Український співак Віктор Павлік рідко показує свого старшого сина Олександра, адже в нього вже є своя сім'я. Тепер артист поділився фото 39-річного сина Олександра та 14-річного онука Давида.

Віктор Павлік зворушив соцмережі сімейним фото. Його син Олександр з Давидом позували в обіймах.

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Павлік показав старшого сина й онука

Вперше за довгий час артист поділився світлиною старшого сина, а не молодшого Михайла від дружини Катерини Репяхової. На фото Олександр позував зі своїм сином – онуком Віктора Павліка.

На знімку син артиста був у білій футболці, а позаду нього стояв Давид, який обіймав тата.

"Син Сашко та онук Давид! Мої!" – підписав кадр Віктор Павлік.



Павлік показав фото старшого сина та онука / Кадр з його інстаграму

Що відомо про Олександра Павліка: коротко

Він – син співака від першого шлюбу. Зараз йому 39 років. Віктор Павлік розлучився з мамою свого первістка, коли йому було лише два тижні.

Олександр пішов стопами тата і також займається музикою. Він є заслуженим артистом України, брав участь у першому сезоні "Х-фактору" та має власну музичну школу "Pavlik Kids Prodaction".

Також відомо, що чоловік підкорює найскладніші траси на змаганнях з мотокросу. У 2018 році він навіть здобув звання Чемпіона України.

Зараз між артистом та старшим сином чудові стосунки. Крім того, Олександр добре ладнає з молодою дружиною батька – Катериною Репяховою, яка молодша за нього самого на 10 років.