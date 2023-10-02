Виктор Павлик взбудоражил соцсети семейным фото. Его сын Александр с Давидом позировали в объятиях.

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Павлик показал старшего сына и внука

Впервые за долгое время артист поделился фотографией старшего сына, а не младшего Михаила от жены Екатерины Репяховой. На фото Александр позировал со своим сыном – внуком Виктора Павлика.

На снимке сын артиста был в белой футболке, а позади него стоял Давид, обнимавший отца.

"Сын Саша и внук Давид! Мои!" – подписал кадр Виктор Павлик.



Павлик показал фото старшего сына и внука / Кадр из его инстаграммы

Что известно об Александре Павлике: коротко

Он – сын певца от первого брака. Сейчас ему 39 лет. Виктор Павлик расстался с мамой своего первенца, когда ему было всего две недели.

Александр пошел по стопам папы и также занимается музыкой. Он заслуженный артист Украины, участвовал в первом сезоне "Х-фактора" и имеет собственную музыкальную школу "Pavlik Kids Prodaction".

Также известно, что мужчина покоряет самые сложные трассы на соревнованиях по мотокроссу. В 2018 году он даже получил звание Чемпиона Украины.

Сейчас между артистом и старшим сыном отличные отношения. Кроме того, Александр хорошо ладит с молодой женой отца – Екатериной Репяховой, которая младше его самого на 10 лет.

Любопытно! У Виктора Павлика также есть дочь Кристина от второго брака и сын Михаила от нынешней жены. Еще один сын певца – Павел – умер в 2020 году из-за онкологического заболевания.