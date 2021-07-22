Віктор Павлік з маленьким сином відпочиває в Буковелі: фото

22 липня 2021 , 18:27
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Джерело:

інстаграм Віктора Павліка

Український співак і новоспечений татусь Віктор Павлік разом із молодою дружиною та маленьким сином відпочиває в Буковелі. Артист поділився зворушливою фотографією, на якій позує з малюком.

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік вирішили провести літо якомога далі від шумного міста. Вони поїхали в Буковель, де разом із сином насолоджуються свіжим повітрям. 

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Нове фото Віктора Павліка з сином

Народний улюбленець відпочиває від гастролей та увесь вільний час приділяє синові. Він обожнює бути поруч із малюком. На новій фотографії, яку Павлік поширив у своєму інстаграмі, він також зображений з Михасиком. 

Виконавець сидів у закладі з неймовірно гарним виглядом на гори. На грудях у Віктора лежав маленький син, який розглядав, що ж відбувається за вікном. На обличчі татуся сяяла усмішка. Він щасливий, що може показувати нащадку красу рідної землі. 

"Буковель. Син пізнає нове", – з ніжністю написав Віктор під фото. 


Віктор Павлік з маленьким сином / Фото з інстаграму Віктора Павліка

Зазначимо, наразі Реп'яхова та Павлік не показують обличчя синочка. Проте це не заважає світлинам, де він зображений, збирати компліменти від шанувальників.

  • "Завжди будьте щасливими!"
  • "Яке класне фото!"
  • "Чудові!"
  • "Як гарно!"
  • "Красунчики!"
Автор: Христина Кобак