Екатерина Репяхова и Виктор Павлик решили провести лето подальше от шумного города. Они поехали в Буковель, где вместе с сыном наслаждаются свежим воздухом.

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Новое фото Виктора Павлика с сыном

Народный любимец отдыхает от гастролей и все свободное время уделяет сыну. Он обожает быть рядом с малышом. На новой фотографии, которую Павлик выложил в своем инстаграме, он также изображен с Мишей.

Исполнитель сидел в заведении с невероятно красивым видом на горы. На груди у Виктора лежал маленький сын, который рассматривал, что же происходит за окном. На лице отца сияла улыбка. Он счастлив, что может показывать потомку красоту родной земли.

"Буковель. Сын познает новое", – с нежностью написал Виктор под фото.



Виктор Павлик с маленьким сыном / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Отметим, в настоящее время Репяхова и Павлик не показывают лицо сына. Однако это не мешает фотографиям, где он изображен, собирать комплименты от поклонников.