Дружина Віктора Павліка привітала чоловіка з 8 річницею знайомства: зворушливі фото подружжя

Віктор Павлік і Катерина Репяхова святкують 8 років з моменту, коли вони познайомилися. З цієї нагоди блогерка зворушливо привітала чоловіка.

Катерина Репяхова на особистій сторінці опублікувала серію фото з чоловіком. Так вона привітала його з річницею.

До слова В житті б не купила собі, – Репяхова показала дорогий подарунок від Віктора Павліка на річницю

Дружина Віктора Павліка привітала його з річницею

Подружжя знялось у романтичній фотосесії. Вони постали у парних образах – блакитних джинсах та білих футболках. Катерина та Віктор позували в обіймах і тримаючись за руки.

Мій. Найкращий. Коханий. 8,

– лаконічно підписала фото Катерина.



Катерина Репяхова і Віктор Павлік / Фото з інстаграму Катерини Репяхової

Катерина Репяхова і Віктор Павлік / Фото з інстаграму Катерини Репяхової

Історія знайомства пари

Катерина Репяхова знала Віктора Павліка ще з дитинства – вона була його палкою шанувальницею та часто відвідувала концерти артистка. У неї збереглося архівне фото, на якому дівчина ще юною позує разом з майбутнім чоловіком.

Повноцінно пара познайомилася вже у Миколаєві у листопаді 2015 року. Тоді Катерина приїхала на його концерт з другом і вручила йому на сцені величезний букет. У готелі виявилося, що у Віктора та Катерини сусідні номери – там вони й поспілкувалися особисто.