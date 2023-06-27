Забули про річницю весілля: дружина Віктора Павліка показала романтичне фото з їхнього побачення

Український співак Віктор Павлік три роки тому одружився вчетверте з 26-річною концертною директоркою Катериною Репяховою. У травні у зіркового подружжя була річниця, проте вони забули, тож святкували в інший день.

Дружина Віктора Павліка показала в Інстаграмі, як пара провела романтичний вечір. Вони сходили до ресторану та провели час лише вдвох.

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Катерина Репяхова зізналася, що через насичене життя та багато подій вони з чоловіком забули про річницю їхнього весілля.

Забули про нашу річницю у травні, згадали тільки зараз. Виправили ситуацію,

– написала вона.

Дружина Віктора Павліка додала до допису романтичні фотографії з чоловіком, на яких показала, як вони відсвяткували річницю.



Віктор Павлік з дружиною Катериною / Фото з її інстаграму

Люблю тебе, Віктор Павлік, і любитиму тебе вічно,

– зворушливо написала Катерина.

Цього дня парочка вирушила на романтичну вечерю до ресторану на узбережжі Дніпра. Для події Катерина обрала стильний костюм молочного кольору та босоніжки. Доповнила образ Репяхова красивим букетом квітів, схожим до весільного.



Репяхова сходила на побачення з Павліком / Фото з її інстаграму

Віктор Павлік був одягнений у темні штани та сорочку у смужку.

До слова, 14 червня Катерина Репяхова відсвяткувала день народження. Блогерка поділилася кадрами зі святкування з рідними людьми. Віктор Павлік також був на іменинах та навіть співав для гостей.

А в квітні Катерина замилувала кадрами, як її сім’я гуляла набережною у Дніпрі. На фото помітно, наскільки син співака схожий на Віктора Павліка.