Віктор Павлік з дружиною Катею відзначили півріччя сина: якою була святкова вечірка
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова вирішили по-особливому відзначити півріччя сина. Вони влаштували святкову вечірку і запросили близьких.
15 грудня видалось особливим днем для відомого українського співака Віктора Павліка та його дружини. Пів року тому народився їхній первісток Михайло.
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Вечірка з нагоди півріччя сина Павліка
З нагоди першої важливої дати зіркове подружжя влаштувало розкішну святкову вечірку для малюка. Катерина Реп'яхова одягнула на неї синю атласну сукню, зробила яскравий макіяж і стильну зачіску. Віктор Павлік з'явився перед гостями у костюмі.
На святкування покликали рідних і близьких. Зокрема, з Мукачева приїхала хрещена мама Михайлика. На вечірку завітав і син Віктора Павліка зі своїм сином.
Для урочистостей підготували великий торт, а серед меню були різні смаколики та кенді-бар.
Михайлику півроку. Сьогодні зібралися найближчі та улюблені люди. Так чудово, що з найменшого Мишко бачить, як багато людей його люблять,
– поділилась Катерина Реп'яхова.
Вечірка з нагоди півріччя сина Павліка / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Зазначимо, гучну вечірку з нагоди дня народження сина кілька днів тому влаштовував танцівник Влад Яма. На 6-річчя Леону подарували дорослу іграшку – конструктор LEGO "Бетмобіль", що призначений для дітей з 16 років. Саме святкування пройшло в одному з ресторанів Києва, а гостями були не тільки близькі та друзі, але й зірковий кум Анатолій Анатоліч з доньками.