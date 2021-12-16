15 декабря выдалось особым днем для известного украинского певца Виктора Павлика и его жены. Полгода назад родился их первенец Михаил.

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Вечеринка по случаю полугодия сына Павлика

По случаю первой важной даты звездные супруги устроили роскошную праздничную вечеринку для малыша. Екатерина Репьяхова надела на нее синее атласное платье, сделала яркий макияж и стильную прическу. Виктор Павлик появился перед гостями в костюме.

На празднование позвали родных и близких. В частности, из Мукачево приехала крестная мама Михайлика. На вечеринку пожаловал и сын Виктора Павлика со своим сыном.

Для торжеств подготовили большой торт, а в меню были различные вкусности и кенди-бар.

Михайлику полгода. Сегодня собрались самые близкие и любимые люди. Так замечательно, что с самого маленького Мишка видит, как много людей его любят,

– поделилась Екатерина Репьяхова.

Вечеринка по случаю полугодия сына Павлика / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Отметим, шумную вечеринку по случаю дня рождения сына несколько дней назад устраивал танцовщик Влад Яма. На 6-летие Леону подарили взрослую игрушку – конструктор LEGO "Бэтмобиль", который предназначен для детей с 16 лет. Само празднование прошло в одном из ресторанов Киева, а гостями были не только близкие и друзья, но и звездный кум Анатолий Анатолич с дочерьми.