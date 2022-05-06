Український музикант і лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк залишився в Україні на час війни та вступив у вінницьку тероборону. Він розповів, що потрапляв під обстріли не раз – і коли був вдома, і за кермом.

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Віктор Бронюк про обстріл Вінниці

"А найближче, що впало біля мого дому — коли обстрілювали телевізійну вежу. Хоч стояла глибока ніч, так трапилося, що я не спав. Якраз зідзвонювався з хлопцями, які в той час на кордоні забирали автівки для військових підрозділів. Вони саме проходили митницю, тож треба було постійно спілкуватися", – поділився співак.

У момент влучення першої ракети я просто почув вибух, а коли вже впала друга — меблі у будинку добряче затряслися. Звісно, у ці моменти переповнювали не найприємніші відчуття, але я визирнув у вікно, пересвідчився, що все у полі зору стоїть на місці, і продовжив розв'язання нагальних питань,

– додав він.

Нагадаємо, окупанти обстріляли телевежу у Вінниці 16 березня. Тоді у вінничан на певний час зникло телемовлення.

Де родина Віктора

Музикант разом з дружиною Тетяною виховують сина Данила та доньку Єву. Ще за кілька днів до війни було вирішено, що чоловік залишиться захищати країну, а дружина артиста разом з дітьми відправиться у Болгарію. Там є будинок сім'ї.

"Звісно, дітям було непросто прийняти той факт, що вони їдуть без мене, але я вкотре пояснив, що є такий святий обов'язок – захищати Батьківщину, свою землю і свій рідний дім, які раптом вирішив захопити й хоче знищити ворог-сусід. Звісно, будучи у вимушеній розлуці, ми сумуємо один за одним, але що поробиш — такий нині час, що мусимо зараз плідно попрацювати для того, щоб вигнати ворожу нечисть з України".



Дружина Бронюка з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Віктор Бронюк також пояснив, що українці з росіянами не можуть бути братами – підтвердження цьому можна знайти у підручниках з історії.

Росіяни завжди нас ненавиділи тільки за те, що ми є. З одного боку, вони мусили нас визнавати, адже вкрали частину нашої історії, на якій весь цей час, власне, і трималася їхня міфічна "велич". Коли Петро I захотів побудувати імперію, він добре розумів, що без історії імперія неможлива, тож вони вкрали історію України,

– зауважив співак.

Лідер гурту "ТіК" додав, що йому важко читати новини про масові обстріли та звірства окупантів: "Те, що чинять рашисти на нашій землі, не підпадає ні під яку класифікацію, крім як кримінальні злочини. Те, що це може робити жива істота, бо людьми їх важко назвати, у голову не вкладається. Це взагалі щось нелюдське. І навіть не тваринне…".