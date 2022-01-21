Виключили 55 осіб: зміни в "чорному списку" Мінкульту

У 2021 році з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, виключили 55 осіб. Серед них опинився російський співак Філіп Кіркоров.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.

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"Чорний список" Мінкульту

У 2021 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, внесли 103 особи. Водночас за цей період з нього виключили 55 осіб.

22 червня 2021 року з цього "чорного списку" виключили Філіпа Кіркорова. На підставі звернення СБУ в листопаді 2021 року Міністерство культури визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада. Завдяки цьому з переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепёк".