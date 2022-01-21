Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.

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"Чорний список" Мінкульту

У 2021 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, внесли 103 особи. Водночас за цей період з нього виключили 55 осіб.

22 червня 2021 року з цього "чорного списку" виключили Філіпа Кіркорова. На підставі звернення СБУ в листопаді 2021 року Міністерство культури визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада. Завдяки цьому з переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепёк".

Зверніть увагу! Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Мінкульт складає на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. З актуальним переліком можна ознайомитися за посиланням.