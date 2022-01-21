Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.
Дивіться також Моя королева ночі, – Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження
"Чорний список" Мінкульту
У 2021 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, внесли 103 особи. Водночас за цей період з нього виключили 55 осіб.
22 червня 2021 року з цього "чорного списку" виключили Філіпа Кіркорова. На підставі звернення СБУ в листопаді 2021 року Міністерство культури визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада. Завдяки цьому з переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепёк".