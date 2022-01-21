Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. Сейчас в "черном списке" находятся 208 человек.

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"Черный список" Минкульта

В 2021 году в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, внесли 103 человека. В то же время, за этот период из него исключили 55 человек.

22 июня 2021 году из этого "черного списка" исключили Филиппа Киркорова. На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Министерство культуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября. Благодаря этому из списка исключили участников российского фильма "Солнцепёк".

Обратите внимание! Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Минкульт составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. С актуальным списком можно ознакомиться по ссылке.