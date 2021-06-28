Виривала волосся, – ексучасниця "НеАнгелів" Віка розповіла про бійку зі Славою Камінською

Гурт "НеАнгели" розпався майже чотири місяці тому, а чутки про скандали між Славою Камінською та Вікою Смеюхою не вщухають досі. Остання з них зізналась, що стосунки між ними й справді були напруженими. Доходило навіть до бійок.

Про неприязнь Слави Камінської до Вікторії Смеюхи говорив весь український шоу-бізнес. Попри чвари учасниць гурт "НеАнгели" проіснував довгих 15 років, хоч чутки про його розпад ходили давно. Приводів і справді було чимало.

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У новому відвертому інтерв'ю Віка Смеюха пригадала, як Слава Камінська вирішила побити її. Тоді експресивна артистка добряче потягала її за волосся. Однак цей випадок ексучасниця "НеАнгелів" хотіла б викреслила з життя.

Слава колись вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з моєї голови,

– пригадала Вікторія.

Як завершився конфлікт і чи втрутився в нього продюсер Юрій Нікітін невідомо, адже співачка не стала розсекречувати жодних інших деталей скандалу.

Нагадаємо, коли Слава Камінська розповідала, що Нікітін не прийшов на їхній прощальний концерт, вона порушила тему стосунків з ексколегою Вікторією Смеюхою. Зірка наголошувала, що вони ніколи не були подругами, тому після розпаду "НеАнгелів" не спілкуються. Щоправда, Камінська таки привітала Віку з початком сольної кар'єри.