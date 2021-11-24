Виходити заміж не планувала: як Ірина Федишин познайомилась з чоловіком

Популярна українська співачка Ірина Федишин розповіла, як зароджувалась її історія кохання з чоловіком Віталієм Човником. Вона зізналась, що взагалі не планувала виходити заміж у 19 років.

Відома українська співачка Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник цього року відсвяткували 15 річницю весілля. Та за словами зірки, вона не одразу хотіла виходити заміж.

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Ірина Федишин про знайомство та одруження з чоловіком

Перша зустріч молодої співачки та її майбутнього обранця відбулась на одному з заходів, де Ірину запросили виступити. Там Віталій Човник був ведучим і одразу звернув увагу на дівчину.

Він тоді вже дуже часто дивився у мою сторону, кидав мені погляди,

– поділилась співачка.

Того самого дня чоловік зателефонував Ірині. "Іро, привіт! Як твої справи? А я те, а я се". І воно якось так почало затягувати, ті наші розмови були такі довгі", – розповіла Федишин.

Вже за кілька місяців стосунків Віталій запропонував коханій одружитися. Однак спершу вона була налаштована різко негативно.

Кажу: "Віталіку, та ти що!.. Яке весілля. Я вийду заміж у 25 років,

– пригадала знаменитість.

Однак чоловік був наполегливим і через недовгий час освідчився Ірині Федишин. І попри всі попередні переконання вона погодилась, бо "дійсно покохала".



Ірина Федишин з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Зараз подружжя виховує двох синів – Олега та Юрка. З нагоди 15 річниці весілля закохані вдруге пішли під вінець. Вони зіграли розкішне весілля з каретою, трояндами й фотосесією. Ірина Федишин придбала другу весільну сукню з довгим шлейфом. На другому весіллі пара здійснила всі ті плани, які не були втілені в життя 15 років тому.