Вихід з зони комфорту, – Андрій з "Холостячки-2" відверто зізнався, навіщо прийшов на шоу
Джерело:інстаграм Андрія Задворного
Учасник 2 сезону "Холостячки" Андрій Задворний розповів, чому вирішив взяти участь у проєкті. Чоловік зазначив, що для нього це нові умови, знайомство з цікавими людьми, досвід і можливість знайти кохання.
Учасники "Холостячки" з різних причин йдуть на популярний проєкт. Один з чоловіків, Андрій Задворний, розповів, чому вирішив взяти участь в шоу. Для нього це ідеальний момент у житті, адже він не зайнятий роботою та довгий час перебуває без стосунків.
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Чому Андрій з "Холостячки" прийшов на шоу
Чоловік у деталях розповів про причини свого рішення. Він виділив одразу кілька головних аспектів:
- Вихід з зони комфорту. Задворний захотів спробувати себе в абсолютно нових, екстремальних умовах.
- Новий досвід. "Багато людей мріяли опинитися "за лаштунками", в самому центрі знімального процесу, стати героєм свого мультика, фільму, серіалу", – вважає підприємець.
- Знайомство з цікавими людьми. Андрій зазначив, що після проєкту може скластися максимум одні романтичні стосунки. Однак дружніх стосунків між чоловіками може бути в десятки разів більше.
- Пошук любові. Задворний підкреслив, що знайти кохання на проєкті не так вже й легко, адже для цього повинні збігтися бажання, світогляди, сумісність партнерів та багато іншого. Та підприємець висловив сподівання, що це все-таки можливо.
Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка
Додамо, що на першу вечірку-знайомство з чоловіками до "Холостячки" Злати Огнєвіч прийшов Макс Єжов – танцівник балету Полякової та партнер Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками".
Співачка не залишила його у проєкті, оскільки вирішила, що він бере участь лише заради піару. Користувачі мережі також запідозрили в цьому шоумена. Єжов прокоментував такі звинувачення в інстаграмі, де сказав, що "слова правди" у цьому таки є.
Текст публікації Андрія Задворного
Чому я пішов на "Холостячку".
Для мене, в першу чергу, це вихід із зони комфорту, спробувати себе в нових, екстремальних для звичайної людини умовах. У моєму житті зараз просто ідеальний для цього момент. Я не занурений з головою в справи, у мене вже півтора року немає відносин. Чому б і ні?
Отримати новий цікавий досвід. Багато людей мріяли опинитися "за лаштунками", в самому центрі знімального процесу, стати героєм свого мультика, фільму, серіалу.
Знайомство з цікавими людьми. Як ви вже помітили, на проєкті багато гідних, цікавих, успішних людей і якщо любов, в кращому випадку, буде всього лише одна в фіналі, то дружніх, товариських зв'язків буде десятки один з одним.
Зазначу, що для мене було важливо, що це дуже екологічний проєкт, без трешу, де можна проявляти себе справжнього і в цьому і є твоя цінність, як учасника проєкту, (героя).
Знайти кохання? Скепсис. Здоровий і обгрунтований скепсис. Любов – це диво, це збіг тисяч обставин, випадковостей, які роблять людей спочатку симпатичними один одному, потім цікавими, далі бажаними, з часом необхідними й, в підсумку, незамінними один для одного. Має збігтися все: від зовнішньої симпатії, сексуального потягу, запахів, сумісності в сексі, життєвих інтересів, цінностей, поглядів на сім'ю і мрії про майбутнє.
Чи легко знайти любов? Точно ні.
Чи це можливо? Я в це вірю.