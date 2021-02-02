Голливудская звезда Анджелина Джоли снялась в стильной фотосессии и дала откровенное интервью для глянца Vogue UK. Актриса рассказала о материнстве, а также поделилась, что последние несколько лет были тяжелыми для нее. Речь идет о восстановлении после развода с актером Брэдом Питтом.

Источник: Vogue UK

Анджелина Джоли пообщалась с главным редактором британского Vogue Эдваром Эннинфулу. Знаменитость рассказала об отношении к старости, детям, а также поделилась, как восстанавливалась после болезненного развода с Брэдом Питтом.

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Аджелина Джоли о материнстве

Во время разговора любимица миллионов зрителей призналась, что всегда хотела быть многодетной матерью. Однако звезда Голливуда представляла себе все немного по-другому, чем есть на самом деле. Джоли не стала традиционной домохозяйкой и много времени уделяет карьере.

Также актриса рассказала о своих детях. Сын Пакс заканчивает учебу в старшей школе, а дочь Захара недавно получила водительское удостоверение. Интересно то, что Анджелина и Захара обожают косметический бренд Guerlain. Отметим, что актриса является неизменным лицом культовых духов Mon Guerlain.

Мне нравится, что мы с ней будем помнить друг друга по запаху. Первыми моими воспоминаниями о Guerlain был запах пудры моей мамы,

– поделилась Джоли.

Анджелина Джоли в фотосессии для Vogue UK / Фото из инстаграм Vogue UK

Анджелина Джоли о жизни после разрыва с Брэдом Питтом

12 апреля 2019 года Джоли и Питт официально развелись. Их отношения длились 12 лет. Влюбленные воспитывали 6 детей, 3 из которых являются приемными. Пара поженилась через 8 лет после начала отношений, однако этот брак вскоре дал трещину. Анджелина очень болезненно переживала разрыв с актером.

Последние несколько лет были тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно возвращается на свои места. Будто тает лед и кровь снова начинает бежать в моем теле,

– эмоционально рассказала актриса о своем восстановлении.

Анджелина Джоли в фотосессии для Vogue UK / Фото из инстаграм Vogue UK

Отношение Джоли к старости

Анджелина поделилась, что в свои 45 лет она чувствует себя намного комфортнее, чем когда была моложе. Отмечает, что это может быть связано с тем, что ее мама умерла в молодом возрасте и для нее возраст ассоциируется с победой, а не является причиной для грусти.

С нетерпением жду своего 50-летия. Я чувствую, что добьюсь успеха в 50,

– сказала актриса.

Также она поделилась забавной историей, которая недавно случилась с ней, когда вместе с детьми веселилась на батуте. Тогда дети сказали своей звездной мамочке, чтобы она не прыгала, потому что может травмироваться.

"И я подумала: "Разве это не смешно?". Я звезда боевиков и вдруг дети просят меня слезть с батута, чтобы не травмироваться!", – рассказала Анджелина.