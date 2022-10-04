Без одягу: Михайло Кацурін опублікував провокативне фото Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін більше не приховують своїх почуттів. Днями Михайло опублікував у мережі відверте фото коханої без одягу.

Кацурін і Дорофєєва не приховують стосунків, тепер вони не ховаються від публіки, в мережі поширюють спільні кадри, які часто є провокативними.

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Відверте фото Наді Дорофєєвої

Днями ресторатор вирішив опублікувати фотографію, на якій його кохана зображена повністю оголеною. Надя позувала спиною до камери, дивлячись у вікно. Її довге волосся було недбало вкладене, на тілі видно численні татуювання. Михайло сфотографував кохану з ракурсу, який підкреслив її витончену фігуру та привабливість.



Надя Дорофєєва без одягу / Скриншот інстаграм-сторіс Кацуріна

Раніше Дорофєєва розповідала, що розлучилася з Володимиром Дантесом, оскільки вони перестали бути справжнім чоловіком і дружиною. Згодом у неї закрутився роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, з яким раніше були просто друзями.

А у Володимира Дантеса розпочалися романтичні стосунки з дружиною Михайла – Дашею Кацуріною. Дівчина розповідала, що їхня історія розпочалася з дружби. Вже через декілька тижнів Володимир познайомив нову обраницю з мамою.