"Як же ми без Вас": український шоубіз сумує через відставку Бориса Джонсона

Прем'єр Великої Британії 7 липня оголосив про відставку. Українські знаменитості сумують через відхід з уряду справжнього друга країни.

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з крісла прем'єра Великої Британії і голови Консервативної партії. Через це сумує не тільки українська громадськість, але й знаменитості, повідомляє 24 канал.

Читайте детальніше Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Українські зірки реагують на відставку Джонсона

Ольга Фреймут

Дякую, містере Джонсоне, за всю щиру любов і підтримку. У політиці треба вдавати, якщо хочеш вижити. Але, Борисе, ви щирі. Українці люблять вас,

– написала телеведуча.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Христина Решетник

"Наш наступний прем'єр-міністр. Як же ми без вас", – з сумом написала дружина Григорія Решетника.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Володимир Остапчук

, під час брифінгу Борис Джонсон також звернувся до українців . Він наголосив, що кадрові зміни не позначаться на підтримці України. "Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив колишній прем'єр.

Телеведучий пожартував щодо відставки Джонсона, опублікувавши фото Сергія Притули. Той начебто каже: "Цей день настав. Ми збираємо на зарплату Борису Джонсону для роботи прем'єр-міністром України".



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Катя Осадча

Телеведуча зробила акцент на тому, що Бориса Джонсона радше змусили піти з посади прем'єр-міністра Британії.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Тарас Цимбалюк

, причиною відставки Джонсона є те, що посаду парламентського організатора Консервативної партії обійняв Кріс Пінчер. Його звинуватили у домаганнях до чоловіка, розслідування щодо цього проходило ще у 2019 році. Через це міністри та чиновники почали висловлювати протести Джонсону.

Дякуємо за все,

– коротко написав актор.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Анастасія Приходько

"Черчилль повертався. І Джонсон повернеться", – лаконічно висловилась співачка.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з фейсбука