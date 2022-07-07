7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с кресла премьера Великобритании и главы Консервативной партии. Поэтому грустит не только украинская общественность, но и знаменитости, сообщает 24 канал.

Читайте подробнее Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

Украинские звезды реагируют на отставку Джонсона

Ольга Фреймут

Спасибо, мистер Джонсон, за всю искреннюю любовь и поддержку. В политике надо делать вид, если хочешь выжить. Но, Борис, вы искренни. Украинцы любят вас,

– написала телеведущая.



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма

Кристина Решетник

"Наш следующий премьер-министр. Как же мы без вас", – с грустью написала супруга Григория Решетника.



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма

Отметим, во время брифинга Борис Джонсон также обратился к украинцам. Он подчеркнул, что кадровые изменения не отразятся на поддержке Украины. "Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется", – заявил бывший премьер.

Владимир Остапчук

Телеведущий пошутил по поводу отставки Джонсона, опубликовав фото Сергея Притулы. Тот как бы говорит: "Этот день настал. Мы собираем на зарплату Борису Джонсону для работы премьер-министром Украины".



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма

Катя Осадчая

Телеведущая сделала акцент на том, что Борис Джонсон скорее заставил уйти с должности премьер-министра Британии.



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма

Напомним, причиной отставки Джонсона является то, что должность парламентского организатора Консервативной партии занял Крис Пинчер. Его обвинили в притязаниях к мужчине, расследование по этому поводу проходило еще в 2019 году. Поэтому министры и чиновники начали выражать протесты Джонсону.

Тарас Цымбалюк

Спасибо за все,

– коротко написал актер.



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма

Анастасия Приходько

"Черчилль возвращался. И Джонсон вернется", – лаконично выразилась певица.



Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из фейсбука