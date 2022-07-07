7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з крісла прем'єра Великої Британії і голови Консервативної партії. Через це сумує не тільки українська громадськість, але й знаменитості, повідомляє 24 канал.

Читайте детальніше Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Українські зірки реагують на відставку Джонсона

Ольга Фреймут

Дякую, містере Джонсоне, за всю щиру любов і підтримку. У політиці треба вдавати, якщо хочеш вижити. Але, Борисе, ви щирі. Українці люблять вас,
– написала телеведуча.


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Христина Решетник

"Наш наступний прем'єр-міністр. Як же ми без вас", – з сумом написала дружина Григорія Решетника.


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Володимир Остапчук

Телеведучий пожартував щодо відставки Джонсона, опублікувавши фото Сергія Притули. Той начебто каже: "Цей день настав. Ми збираємо на зарплату Борису Джонсону для роботи прем'єр-міністром України".


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Катя Осадча

Телеведуча зробила акцент на тому, що Бориса Джонсона радше змусили піти з посади прем'єр-міністра Британії.


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Тарас Цимбалюк

Дякуємо за все,
– коротко написав актор.


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Анастасія Приходько

"Черчилль повертався. І Джонсон повернеться", – лаконічно висловилась співачка.


Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з фейсбука