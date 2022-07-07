7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде з крісла прем'єра Великої Британії і голови Консервативної партії. Через це сумує не тільки українська громадськість, але й знаменитості, повідомляє 24 канал.

Читайте детальніше Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Українські зірки реагують на відставку Джонсона

Ольга Фреймут

Дякую, містере Джонсоне, за всю щиру любов і підтримку. У політиці треба вдавати, якщо хочеш вижити. Але, Борисе, ви щирі. Українці люблять вас,

– написала телеведуча.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Христина Решетник

"Наш наступний прем'єр-міністр. Як же ми без вас", – з сумом написала дружина Григорія Решетника.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Зауважимо, під час брифінгу Борис Джонсон також звернувся до українців. Він наголосив, що кадрові зміни не позначаться на підтримці України. "Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив колишній прем'єр.

Володимир Остапчук

Телеведучий пожартував щодо відставки Джонсона, опублікувавши фото Сергія Притули. Той начебто каже: "Цей день настав. Ми збираємо на зарплату Борису Джонсону для роботи прем'єр-міністром України".



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Катя Осадча

Телеведуча зробила акцент на тому, що Бориса Джонсона радше змусили піти з посади прем'єр-міністра Британії.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Нагадаємо, причиною відставки Джонсона є те, що посаду парламентського організатора Консервативної партії обійняв Кріс Пінчер. Його звинуватили у домаганнях до чоловіка, розслідування щодо цього проходило ще у 2019 році. Через це міністри та чиновники почали висловлювати протести Джонсону.

Тарас Цимбалюк

Дякуємо за все,

– коротко написав актор.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з інстаграму

Анастасія Приходько

"Черчилль повертався. І Джонсон повернеться", – лаконічно висловилась співачка.



Зірки реагують на відставку Джонсона / Фото з фейсбука