Відома модель Девон Віндзор вперше стала мамою: чуттєві фото

Американська топмодель Девон Віндзор та її чоловік Джонні Декс вперше стали батьками. У подружжя народилась донечка, яку назвали Енцо Елоді.

Колишня "ангел" Victoria's Secret та американська модель Девон Віндзор розповіла щасливу новину. Зірка народила первістка.

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Девон Віндзор стала мамою

Як виявилося, пологи знаменитості відбулися ще 8 вересня. У подружжя Девон Віндзор та її чоловіка Джонні Барбари народилась донечка. Пара не стала приховувати ім'я дівчинки.

Енцо Елоді Барбара! Ми з Джонні так закохані в нашу маленьку дівчинку-янголятка! Вона приєдналася до нас 8 вересня о 16:58. Найкращий день в моєму житті! Дуже дякую за добрі побажання,

– написала модель.



Девон Віндзор з донькою / Фото з інстаграму моделі

Подружжя вже повернулося додому з донькою. Вони прикрасили будинок та одягнулися в миловидні рожеві вбрання.

"Народження доньки було чарівним, справжнім і сильним досвідом! Мій найкращий день. Народження людини — це насправді найбільше чудо, яке я коли-небудь відчувала в житті. Я вже так закохана в дитину, що не можу уявити, як моє серце може ставати ще більше з кожним днем! " — поділилась враженнями Девон.



Девон Віндзор з донькою і чоловіком / Фото з інстаграму моделі

Зіркова матуся вже виходить на прогулянки з донькою. Після перших пологів Девон Віндзор практично повернулась у форму.



Девон Віндзор з донькою / Фото з інстаграму моделі

Стосунки Девон Відзор та Джонні Барбари