Колишня "ангел" Victoria's Secret та американська модель Девон Віндзор розповіла щасливу новину. Зірка народила первістка.
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Девон Віндзор стала мамою
Як виявилося, пологи знаменитості відбулися ще 8 вересня. У подружжя Девон Віндзор та її чоловіка Джонні Барбари народилась донечка. Пара не стала приховувати ім'я дівчинки.
Енцо Елоді Барбара! Ми з Джонні так закохані в нашу маленьку дівчинку-янголятка! Вона приєдналася до нас 8 вересня о 16:58. Найкращий день в моєму житті! Дуже дякую за добрі побажання,
– написала модель.
Девон Віндзор з донькою / Фото з інстаграму моделі
Подружжя вже повернулося додому з донькою. Вони прикрасили будинок та одягнулися в миловидні рожеві вбрання.
"Народження доньки було чарівним, справжнім і сильним досвідом! Мій найкращий день. Народження людини — це насправді найбільше чудо, яке я коли-небудь відчувала в житті. Я вже так закохана в дитину, що не можу уявити, як моє серце може ставати ще більше з кожним днем! " — поділилась враженнями Девон.
Девон Віндзор з донькою і чоловіком / Фото з інстаграму моделі
Зіркова матуся вже виходить на прогулянки з донькою. Після перших пологів Девон Віндзор практично повернулась у форму.
Девон Віндзор з донькою / Фото з інстаграму моделі
Стосунки Девон Відзор та Джонні Барбари
- Кубинський бізнесмен освідчився моделі ще у 2018 році. Вже через рік, 16 листопада 2019 року, пара зіграла розкішне весілля на острові Сен-Барт, що в Карибському морі.
- 12 березня 2020 року стало відомо, що Девон Віндзор та Джонні Барбара стануть батьками. Модель опублікувала зворушливі фото з чоловіком, на якому оголила животик. Зірка зізналась, що давно мріяла стати мамою.