Продюсер 1+1 вперше показав свою квартиру та розповів про цілодобову роботу, комплекси і складний характер. Він показав архівні фото, а яких можна побачити родичів. За його словами, найріднішою людиною для нього завжди була бабуся.

До слова Продюсер "Танців" Завадюк назвав двох найконфліктніших українських зірок

Володимир Завадюк
Володимир Завадюк показав сімейні фото / Скриншот з відео

Щодо батьків, то вони не жили разом. Тато помер понад 9 років тому, але причин смерті Завадюк розкривати не хотів.

Особисте повинне залишатися особистим. Тим паче в бізнесі, яким я займаюся... Зараз я почав відновлювати спілкування зі зведеним братом. Мало хто знає, але моє перше прізвище по татові – Рябошапко. Потім я змінив його на прізвище дідуся, бо сім'я хотіла, аби я продовжив рід,
– розповів Володимир і додав, що з мамою у нього чудові стосунки.

Свою матір він називає "непростою, складною, багатогранною людиною", загартованою до складнощів, і яка працює у Вінниці лікарем-урологом. Вона завжди прийде на допомогу і завжди є найсуворішим критиком його шоу на каналі "1+1". Щодо дідуся, то він брав участь у Другій світовій війні, і Завадюк називає його легендарною людиною. Він переконаний, що дідусь повністю замінив його батька, і навіть на похороні дідуся він відчував більші емоції, ніж коли помер тато. Продюсер додав, що не відчував сповна близькість з татом, але все намагалась компенсувати його мама.

Більше цікавинок дізнавайтесь у відео "29 запитань для Володимира Завадюка".

Володимир Завадюк на "Люкс ФМ": дивитись відео онлайн