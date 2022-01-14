Продюсер 1+1 вперше показав свою квартиру та розповів про цілодобову роботу, комплекси і складний характер. Він показав архівні фото, а яких можна побачити родичів. За його словами, найріднішою людиною для нього завжди була бабуся.

До слова Продюсер "Танців" Завадюк назвав двох найконфліктніших українських зірок



Володимир Завадюк показав сімейні фото / Скриншот з відео

Щодо батьків, то вони не жили разом. Тато помер понад 9 років тому, але причин смерті Завадюк розкривати не хотів.

Особисте повинне залишатися особистим. Тим паче в бізнесі, яким я займаюся... Зараз я почав відновлювати спілкування зі зведеним братом. Мало хто знає, але моє перше прізвище по татові – Рябошапко. Потім я змінив його на прізвище дідуся, бо сім'я хотіла, аби я продовжив рід,

– розповів Володимир і додав, що з мамою у нього чудові стосунки.

Свою матір він називає "непростою, складною, багатогранною людиною", загартованою до складнощів, і яка працює у Вінниці лікарем-урологом. Вона завжди прийде на допомогу і завжди є найсуворішим критиком його шоу на каналі "1+1". Щодо дідуся, то він брав участь у Другій світовій війні, і Завадюк називає його легендарною людиною. Він переконаний, що дідусь повністю замінив його батька, і навіть на похороні дідуся він відчував більші емоції, ніж коли помер тато. Продюсер додав, що не відчував сповна близькість з татом, але все намагалась компенсувати його мама.

Більше цікавинок дізнавайтесь у відео "29 запитань для Володимира Завадюка".

Володимир Завадюк на "Люкс ФМ": дивитись відео онлайн