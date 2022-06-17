"Відмовився від себе вчорашнього": як війна змінила Бадоєва і чому він більше не знімає кліпи

Український режисер Алан Бадоєв відверто розповів, як його змінила війна. Він зізнався, що відмовився від минулого себе та перестав знімати кліпи.

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розповів, що його кардинально змінила війна. Він зізнався, як живе в умовах російського вторгнення.

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Як війна змінила життя Алана Бадоєва

Кліпмейкер розповів, що до війни не думав, що хтось може захотіти забрати в нього свободу. Тепер його думка змінилась, адже цю свободу намагаються забрати й у цілої країни. Але росіянам це не до снаги.

Я не вважаю, що хтось поставив наше життя на паузу. Більш живим, ніж зараз я ніколи не був. Сотні людей здобули зараз тверезість та дієвість. Так, у нас забрали комфорт і добрі цілі, у нас забрали ніжність сприйняття життя, якого в Росії ніколи й не було, бо там все про бабло,

– зізнався Алан Бадоєв.

"Мені довелося відмовитись від себе вчорашнього повністю. Я – вчорашній не потрібен сьогоденню. Я маю побудувати особистість, яка потрібна сьогодні, бути корисним, щось зробити для своєї країни. Для мене сенс дня – побачити, що життя триває. За всю війну звіриного страху в мене не було, але було звірине розчарування – розчарування в людях, у колишніх друзях, у тому, чому я присвятив своє життя", – зауважив режисер.

"Війна забрала в мене бажання знімати кліпи"

Алан Бадоєв поділився, що через війну він перестав знімати кліпи. Він не робить цього ні для будь-яких артистів, ні для підопічного Макса Барських.

"Війна забрала в мене бажання знімати кліпи. Я не бачу себе на майданчику. Я навіть не розумію, навіщо цим займатися – не це важливо. Зараз я хочу витрачати себе на те, що прямо тут і зараз допомагатиме і працюватиме на конкретну ціль. Тільки так ми можемо дуже допомогти своїй країні", – сказав режисер.