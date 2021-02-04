Відчуваю поштовхи в животі: Кріссі Тейген розповіла про наслідки викидня

Успішна американська телезірка Кріссі Тейген 4 місяці тому пережила викидень. Дружина співака Джона Ледженда зізналась, що відчуває дивні поштовхи в животі.

Джерело: твіттер Кріссі Тейген

Американська модель та телезірка Кріссі Тейген є відвертою зі своїми шанувальниками. Вона досі ділиться наслідками після викидня, який пережила 4 місяці тому.

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Кріссі Тейген про відчуття після викидня

Дружина співака Джона Лендженда розповіла, що відчуває поштовхи внизу живота через 4 місяці після втрати дитини. А завтра їй потрібно буде піти на операцію.

Я дійсно відчуваю поштовхи в животі, але це не фантомні поштовхи. Завтра в мене операція з приводу ендометріозу (гінекологічного захворювання, – Showbiz). Але відчуття від місячних в цьому місяці схожі на поштовхи дитини,

– поділилась Кріссі Тейген.

Телезірка поділилась відео, де показала свій живіт, що трохи скорочувався.

Кріссі Тейген додала, що зараз вони з Джоном Леджендом переживають не найкращий час. Адже приблизно в цей період мав народитися їхній син – Джек. Зірка зізналась, що постійно відчуває неспокій та нервозність. Вона ходить до психотерапевта, який порадив їй займатися чимось для себе.

Тому нещодавно модель спробувала верхову їзду. Також її відволікає та захоплює готування їжі. Принагідно вона ділиться в інстаграмі рецептами страв.

Нагадаємо, Кріссі Тейген пережила викидень через кровотечі. Модель згодом страждала від депресії та тяжкого емоційного стану. Також Кріссі Тейген зізналась, що більше не зможе мати дітей.