Чувствую толчки в животе: Крисси Тейген рассказала о последствиях выкидыша
Успешная американская телезвезда Крисси Тейген 4 месяца назад пережила выкидыш. Жена певца Джон Ледженда призналась, что чувствует странные толчки в животе.
Источник: твиттер Крисси Тейген
Американская модель и телезвезда Крисси Тейген откровенна со своими поклонниками. Она до сих пор делится последствиями после выкидыша, который пережила 4 месяца назад.
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Крисси Тейген об ощущениях после выкидыша
Жена певца Джона Лендженда рассказала, что чувствует толчки внизу живота через 4 месяца после потери ребенка. А завтра ей нужно будет пойти на операцию.
Я действительно чувствую толчки в животе, но это не фантомные толчки. Завтра у меня операция по поводу эндометриоза (гинекологического заболевания, – Showbiz). Но ощущения от месячных в этом месяце похожи на толчки ребенка,
– поделилась Крисси Тейгена.
Телезвезда поделилась видео, где показала свой живот, что немного сокращался.
Крисси Тейген добавила, что сейчас они с Джоном Леджендом переживают не лучшее время. Ведь примерно в этот период должен был родиться их сын – Джек. Звезда призналась, что постоянно испытывает беспокойство и нервозность. Она ходит к психотерапевту, который посоветовал ей заниматься чем-то для себя.
Поэтому недавно модель попыталась верховую езду. Также ее отвлекает и увлекает приготовления пищи. Попутно она делится в инстаграме рецептами блюд.
Напомним, Крисси Тейген пережила выкидыш из-за кровотечения. Модель страдала от депрессии и тяжелого эмоционального состояния. Также Крисси Тейген призналась, что больше не сможет иметь детей.
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