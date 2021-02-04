Успешная американская телезвезда Крисси Тейген 4 месяца назад пережила выкидыш. Жена певца Джон Ледженда призналась, что чувствует странные толчки в животе.

Источник: твиттер Крисси Тейген

Американская модель и телезвезда Крисси Тейген откровенна со своими поклонниками. Она до сих пор делится последствиями после выкидыша, который пережила 4 месяца назад.

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Крисси Тейген об ощущениях после выкидыша

Жена певца Джона Лендженда рассказала, что чувствует толчки внизу живота через 4 месяца после потери ребенка. А завтра ей нужно будет пойти на операцию.

Я действительно чувствую толчки в животе, но это не фантомные толчки. Завтра у меня операция по поводу эндометриоза (гинекологического заболевания, – Showbiz). Но ощущения от месячных в этом месяце похожи на толчки ребенка,

– поделилась Крисси Тейгена.

Телезвезда поделилась видео, где показала свой живот, что немного сокращался.

look at this I’ll pretend it’s him saying hi - it never stops. pic.twitter.com/5FKSE3g8cG — chrissy teigen (@chrissyteigen) February 3, 2021

Крисси Тейген добавила, что сейчас они с Джоном Леджендом переживают не лучшее время. Ведь примерно в этот период должен был родиться их сын – Джек. Звезда призналась, что постоянно испытывает беспокойство и нервозность. Она ходит к психотерапевту, который посоветовал ей заниматься чем-то для себя.

Поэтому недавно модель попыталась верховую езду. Также ее отвлекает и увлекает приготовления пищи. Попутно она делится в инстаграме рецептами блюд.

Напомним, Крисси Тейген пережила выкидыш из-за кровотечения. Модель страдала от депрессии и тяжелого эмоционального состояния. Также Крисси Тейген призналась, что больше не сможет иметь детей.