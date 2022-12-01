На мою думку, зашибісь, – продюсер відбору Шуров про пісні учасників Євробачення
Джерело:інстаграм Дмитра Шурова
Український виконавець Дмитро Шуров, він же Pianoбой, не стримався та прокоментував хіти 10 фінальних учасників відбору Євробачення. Він лаконічно зазначив, що задоволений, проте на більше коментарів не наважиться.
1 грудня відбулась пресконференція, де Україна дізналась про порядок виступів конкурсантів завдяки жеребкуванню. А також почула усі пісні 10 фіналістів, які ми почуємо на сцені вже 17 грудня під час фінального відбору в Україні.
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Як зазначив Дмитро Шуров в інстаграмі, "на його думку, все зашибісь", а пісні можна прослухати під час повітряної тривоги у підвалі, яка настала одразу після конференції по всій Україні.
Щойно було оприлюднено десятку пісень цьогорічного фіналу. Чули? На мою думку, зашибісь. Але я – особа зацікавлена і перебуваю у процесі з самого початку. А як вам? Любові, миру та музики,
– написав артист.
Нагадаємо, що кілька днів тому Pianoбою довелось виправдовуватись за одного з фіналістів відбору Євробачення – скрипаля Мойсея Бондаренка. Він часто грав на благодійних концертах Дмитра Шурова, тому його почали звинувачувати у "пропиханні своїх". Шуров сказав, що не він один голосував за музиканта, а ціла команда людей.
Мойсей на концертах Шурова / Фото з фейсбука Pianoбоя
Хто потрапив у десятку фіналістів відбору – порядок виступів
1. Moisei – I'm Not Alone
2. OY Sound System – "Ой, тужу"
3. DEMCHUK – Alive
4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
5. FIINKA – "Довбуш"
6. KRUTЬ – "Колискова"
7. Tember Blanche – "Я вдома"
8. Angelina – Stronger
9. 2TONE – "Квітка"
10. TVORCHI – Heart Of Steel