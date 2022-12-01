1 грудня відбулась пресконференція, де Україна дізналась про порядок виступів конкурсантів завдяки жеребкуванню. А також почула усі пісні 10 фіналістів, які ми почуємо на сцені вже 17 грудня під час фінального відбору в Україні.

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Як зазначив Дмитро Шуров в інстаграмі, "на його думку, все зашибісь", а пісні можна прослухати під час повітряної тривоги у підвалі, яка настала одразу після конференції по всій Україні.

Щойно було оприлюднено десятку пісень цьогорічного фіналу. Чули? На мою думку, зашибісь. Але я – особа зацікавлена і перебуваю у процесі з самого початку. А як вам? Любові, миру та музики,

– написав артист.

Нагадаємо, що кілька днів тому Pianoбою довелось виправдовуватись за одного з фіналістів відбору Євробачення – скрипаля Мойсея Бондаренка. Він часто грав на благодійних концертах Дмитра Шурова, тому його почали звинувачувати у "пропиханні своїх". Шуров сказав, що не він один голосував за музиканта, а ціла команда людей.



Мойсей на концертах Шурова / Фото з фейсбука Pianoбоя

Хто потрапив у десятку фіналістів відбору – порядок виступів

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche – "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel