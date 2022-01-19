Від травми на гірськолижному курорті помер французький актор Гаспар Ульєль
19 січня 2022 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:Le Monde
Зірка "Ганнібал: Сходження" Гаспар Ульєль помер 19 січня 2022 року. Йому було 37 років. Відомо, що причиною раптової смерті актора став нещасний випадок на гірськолижному курорті.
Інформацію про відхід у вічність актора повідомила його родина та агент. Раніше Гаспара Ульєля госпіталізували до лікарні з травмою, яку отримав на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї, що на півдні Франції.
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Під час катання чоловік наштовхнувся на іншого лижника й отримав серйозні травми. Зірку одразу ж відправили гелікоптером в університетську лікарню Гренобля. Проте стан Ульєля був вже дуже важким.
Помер Гаспар Ульєль / Фото Getty Images
Що відомо про Гаспара Ульєля?
- Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року в паризькому передмісті Булонь-Біянкур у родині стилістів. Ще з шкільного віку хлопець почав брати участь у зйомках.
- Молодого актора швидко помітили, тож він почав зніматись у багатьох телешоу, де компанію йому складали зірки кінематографу як Моніка Белуччі, Одрі Тоту, Маріон Котіяр та інші.
- Перспективного актора помітили й у модельній індустрії, тож Гаспар Ульєль отримав багато пропозицій стосовно співпраці з брендами. Артист став обличчям таких всесвітньо відомих марок як Chanel, Dior.
- Найвідомішими стрічками з участю Гаспара Ульєля є "Святий Лоран. Страсті великого кутюр'є", "Ганнібал: Сходження". Також Ульєль долучився до зйомок в супергеройському серіалі студії Marvel "Місячний лицар" з Оскаром Айзеком, вихід якого заплановано у 2022 році.