Від травми на гірськолижному курорті помер французький актор Гаспар Ульєль

Зірка "Ганнібал: Сходження" Гаспар Ульєль помер 19 січня 2022 року. Йому було 37 років. Відомо, що причиною раптової смерті актора став нещасний випадок на гірськолижному курорті.

Інформацію про відхід у вічність актора повідомила його родина та агент. Раніше Гаспара Ульєля госпіталізували до лікарні з травмою, яку отримав на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї, що на півдні Франції.

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Під час катання чоловік наштовхнувся на іншого лижника й отримав серйозні травми. Зірку одразу ж відправили гелікоптером в університетську лікарню Гренобля. Проте стан Ульєля був вже дуже важким.



Помер Гаспар Ульєль / Фото Getty Images

Що відомо про Гаспара Ульєля?