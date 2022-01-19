Информацию об уходе в вечность актера сообщила его семья и агент.

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Ранее было известно, что Гаспара Ульеля госпитализировали в больницу с травмой, которую он получил на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Во время катания мужчина натолкнулся на другого лыжника и получил серьезные травмы. Звезду сразу же отправили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Однако состояние Ульеля было уже очень тяжелым.



Умер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Что известно о Гаспаре Ульеле?