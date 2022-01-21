Від раку помер комік Луї Андерсон – зірка серіалу "Життя з Луї"

Американський комік та актор Луї Андерсон помер вранці 21 січня 2022 року. Він лікувався від раку, а останні дні свого життя провів у клініці в Лас-Вегасі. Йому було 68 років.

Про смерть телезірки повідомив його представник. Лише кілька днів тому він заявляв, що Луї Андерсона госпіталізували з агресивною формою раку, а тепер був змушений зв'язуватися зі ЗМІ, щоб повідомити про його відхід у вічність.

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Луї Андерсон помер від раку

Успішний комік боровся з раком крові – дифузною В-клітиною лімфомою, це найпоширеніший тим лімфоми у світі. Досі невідомо, коли Луї Андерсон дізнався про свій діагноз, однак він і його близьке оточення сподівалося на одужання. На жаль, актору не вдалось перемогти рак. Він помер 21 січня 2022 року в Лас-Вегасі.

Луї Андерсон помер від раку / Фото Getty Images

Що відомо про Луї Андерсона

За 30-річну кар'єру кар'єру він став одним з найвідоміших коміків США і тричі вигравав премію Еммі.

Світову популярність Луї Андерсону приніс мультсеріал "Життя з Луї", в якому він описав своє дитинство з десятьма братами та сестрами. У шоу зірка у жартівливій формі розповів і про булінг через зайву вагу.

Головний герой мультсеріалу "Життя з Луї" / Фото з відео