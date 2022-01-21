О смерти телезвезды сообщил его представитель. Всего несколько дней назад он заявлял, что Луи Андерсона госпитализировали с агрессивной формой рака, а теперь был вынужден связаться со СМИ, чтобы сообщить о его уходе в вечность.
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Луи Андерсон умер от рака
Успешный комик боролся с раком крови – диффузной В-клеточной лимфомой, это самый распространенный тип лимфомы в мире. До сих пор неизвестно, когда Луи Андерсон узнал о своем диагнозе, однако он и его близкое окружение надеялись на выздоровление. К сожалению, актеру не удалось победить рак. Он умер 21 января 2022 года в Лас-Вегасе.
Луи Андерсон умер от рака / Фото Getty Images
Что известно о Луи Андерсоне
- За 30-летнюю карьеру он стал одним из самых известных комиков США и трижды выигрывал премию Эмми.
- Мировую известность Луи Андерсону принес мультсериал "Жизнь с Луи", в котором он описал свое детство с десятью братьями и сестрами. В шоу звезда в шуточной форме рассказал и о буллинге из-за лишнего веса.
Главный герой мультсериала "Жизнь с Луи" / Фото из видео
- Актер активно гастролировал до самой смерти.
- На карантине он похудел на 18 килограммов – со 172 до 154 килограммов, все благодаря интервальному голоданию. Он мечтал увидеть на весах отметку 124, но ему не хватило времени и здоровья воплотить эту идею в жизнь.