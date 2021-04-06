Британский актер Пол Риттер умер в ночь на 6 апреля. Мужчине было 55 лет. Славу актеру принесли роли в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" и в популярном американском сериале "Чернобыль". Какая болезнь стала причиной смерти Пола Риттера – читайте в материале.

О смерти Пола Риттера сообщил его представитель. Он рассказал, что мужчина долгое время боролся с опухолью в мозге, однако болезнь его победила. Известно, что актер умер у себя дома.

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Вынуждены сообщить печальное известие, что Пол Риттер ушел из жизни после долгой борьбы с опухолью мозга. Он спокойно умер дома, в своем доме, рядом с ним были жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Нам будет его очень не хватать,

– отметил агент актера.



Умер Пол Риттер

Что известно о Пола Риттера

Пол Риттер – известный британский актер театра и кино. Дебютировал в сфере кинематографа Риттер в 1992 году. Известность артисту принесла роль инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль", который отсняла американская телесеть HBO. Также актер снимался в фильмах "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Квант милосердия". Как театральный актер был номинирован на премию "Тони" за роль в пьесе "Нормандские завоевания".