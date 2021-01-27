Помер відомий російський актор Юрій Лахін, який родом із Запоріжжя. Артист пішов з життя у віці 68 років. Причиною смерті стали ускладнення, які викликав коронавірус.

Джерело: Інтерфакс-Росія

Мережею шириться новина про смерть Юрія Лахіна. Актор тривалий час боровся з коронавірусом, але так і не зміг побороти смертоносну інфекцію. Він помер 27 січня у Москві.

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Помер Юрій Лахін

Відомо, що артиста госпіталізували ще в грудні. Юрій перехворів COVID-19 і саме ця хвороба дала серйозні ускладнення на його здоров'я.

30-го грудня 2020 року Лахіна перевели на штучну вентиляцію легень, проте це не змогло покращити ситуацію. Лікарі намагалися врятувати артиста, але щодня йому ставало лише гірше.

27 січня 2021 року Юрій Лахін помер.

Що відомо про Юрія Лахіна

Він народився 23 липня 1952 року в Запоріжжі. Згодом разом із батьками Юрій переїхав на Урал. Здобував освіту у Свердловському театральному училищі. Розпочав кар'єру актора у Свердловському академічному театрі драми. Пізніше був артистом Театру на Покровці, потім грав у театрі "Сатирикон".

Окрім театральних ролей Юрій зіграв у десятках фільмів та серіалів. Зокрема, артист став зіркою стрічок "Вічний поклик", "Ліквідація", "Молодіжка", "Поверни моє кохання".