Умер известный российский актер Юрий Лахин, который родом из Запорожья. Артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус.

Источник: Интерфакс-Россия

В сети распространяется новость о смерти Юрия Лахина. Актер долгое время боролся с коронавирусом, но так и не смог побороть смертоносную инфекцию. Он умер 27 января в Москве.

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Умер Юрий Лахин

Известно, что артиста госпитализировали еще в декабре. Юрий переболел COVID-19 и именно эта болезнь дала серьезные осложнения на его здоровье.

30-го декабря 2020 года Лахина перевели на искусственную вентиляцию легких, однако это не смогло улучшить ситуацию. Врачи пытались спасти артиста, но каждый день ему становилось только хуже.

27 января 2021 года Юрий Лахин умер.

Что известно о Юрии Лахине

Он родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Впоследствии вместе с родителями Юрий переехал на Урал. Получал образование в Свердловском театральном училище. Начал карьеру актера в Свердловском академическом театре драмы. Позже был артистом Театра на Покровке, затем играл в театре "Сатирикон".

Кроме театральных ролей Юрий сыграл в десятках фильмов и сериалов. В частности, артист стал звездой лент "Вечный зов", "Ликвидация", "Молодёжка", "Верни мою любовь".