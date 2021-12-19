Про смерть Андрія Малюкова оголосила його двоюрідна сестра-акторка Наталія Бондарчук. За її словами, режисер нездужав, однак з життя пішов через COVID-19, йому забракло сил, щоб побороти вірус.

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У день пам'яті Святого Миколая пішов з життя мій любий двоюрідний брат. Останні роки він тяжко хворів, але забрав його з життя ковід. Світла тобі пам'ять, брате,

– емоційно написала актриса.

Щемливий допис у фейсбуці Наталія Бондарчук доповнила фото з сімейного архіву. Вона закликала публіку дивитися фільми, які зрежисерував Андрій Малюков, адже це буде найкращою пам'яттю про нього.

Андрій Малюков з сестрою Наталією Бондарчук / Фото з фейсбуку акторки

Андрій Малюков з сестрою Наталією Бондарчук і Наталією Арінбасаровою / Фото з фейсбуку акторки

Фільмографія Андрія Малюкова

"У зоні особливої ​​уваги" – дебютний фільм, за який режисер отримав Срібну медаль імені Олександра Довженка та премію імені братів Васильєвих;

– дебютний фільм, за який режисер отримав Срібну медаль імені Олександра Довженка та премію імені братів Васильєвих; "Грозові ворота" – заборонений в Україні через Михайла Пореченкова, який 2014 року обстрілював позиції українських військових в аеропорту Донецька;

– заборонений в Україні через Михайла Пореченкова, який 2014 року обстрілював позиції українських військових в аеропорту Донецька; "Ми з майбутнього" ;

; "34-й швидкий" ;

; "Роби – раз" ;

; "Любов на острові смерті" ;

; "Матч" та інші.

Повний текст публікації Наталії Бондарчук:

Сьогодні, в день пам'яті Святого Миколая, пішов з життя мій любий двоюрідний брат, народний артист РФ, кінорежисер, сценарист, продюсер – Андрій Малюков. Наші мами – Інна Макарова та Ніна Макарова – рідні сестри. У нас одна бабуся, яка виховувала нас – сибірська письменниця Ганна Герман.

Ми росли разом, Андрій став знаменитим режисером. Його дебютний фільм "У зоні особливої ​​уваги" було відзначено Срібною медаллю імені Довженка та премією імені братів Васильєвих. 1981 року Андрій Малюков зняв один із перших радянських фільмів-катастроф – "34-й швидкий".

Останні роки він тяжко хворів, але забрав його з життя ковід. Найкращою пам'яттю про Андрія будуть перегляди його фільмів. Світла тобі пам'ять, мій любий брате!