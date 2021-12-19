Про смерть Андрія Малюкова оголосила його двоюрідна сестра-акторка Наталія Бондарчук. За її словами, режисер нездужав, однак з життя пішов через COVID-19, йому забракло сил, щоб побороти вірус.
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У день пам'яті Святого Миколая пішов з життя мій любий двоюрідний брат. Останні роки він тяжко хворів, але забрав його з життя ковід. Світла тобі пам'ять, брате,
– емоційно написала актриса.
Щемливий допис у фейсбуці Наталія Бондарчук доповнила фото з сімейного архіву. Вона закликала публіку дивитися фільми, які зрежисерував Андрій Малюков, адже це буде найкращою пам'яттю про нього.
Андрій Малюков з сестрою Наталією Бондарчук / Фото з фейсбуку акторки
Андрій Малюков з сестрою Наталією Бондарчук і Наталією Арінбасаровою / Фото з фейсбуку акторки
Фільмографія Андрія Малюкова
- "У зоні особливої уваги" – дебютний фільм, за який режисер отримав Срібну медаль імені Олександра Довженка та премію імені братів Васильєвих;
- "Грозові ворота" – заборонений в Україні через Михайла Пореченкова, який 2014 року обстрілював позиції українських військових в аеропорту Донецька;
- "Ми з майбутнього";
- "34-й швидкий";
- "Роби – раз";
- "Любов на острові смерті";
- "Матч" та інші.
Повний текст публікації Наталії Бондарчук:
Сьогодні, в день пам'яті Святого Миколая, пішов з життя мій любий двоюрідний брат, народний артист РФ, кінорежисер, сценарист, продюсер – Андрій Малюков. Наші мами – Інна Макарова та Ніна Макарова – рідні сестри. У нас одна бабуся, яка виховувала нас – сибірська письменниця Ганна Герман.
Ми росли разом, Андрій став знаменитим режисером. Його дебютний фільм "У зоні особливої уваги" було відзначено Срібною медаллю імені Довженка та премією імені братів Васильєвих. 1981 року Андрій Малюков зняв один із перших радянських фільмів-катастроф – "34-й швидкий".
Останні роки він тяжко хворів, але забрав його з життя ковід. Найкращою пам'яттю про Андрія будуть перегляди його фільмів. Світла тобі пам'ять, мій любий брате!