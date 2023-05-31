Була балериною – стала коригувальницею: як путіністка Волочкова злила дані про оборону росіян
Джерело:InformNapalm
Російська балерина, яка є прихильницею Путіна, побідкалась на "атаку" безпілотників 30 травня. Анастасія Волочкова не стрималась та розповіла, що біля них "збили дрон".
Далі вона розповіла в сторіз в інстаграмі, що біля них поруч з селом Ніколо-Урюпіно розміщена військова частина. Ці дані дуже допомогли українським фахівцям.
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Як Волочкова стала коригувальницею
Ой, люди добрі, я прокинулася дві години тому (30 травня – 24 Канал) від таких жахливих вибухів. У нас у селищі дві години тому гриміли вибухи. Виявляється, поряд був збитий безпілотник. Слава Богу, поряд військова частина,
– заявила Волочкова.
Що заявила Волочкова про частину та роботу ППО: дивіться відео
Завдяки її словам, фахівці встановили, що:
- живе Волочкова за адресою Московська область, село Ніколо-Урюпіно, вулиця Академіка Зусика, будинок 15;
- російська військова частина розміщена за 1,5 кілометра від її будинку. Мовиться про частину 11105-2, що дислокується за адресою: Московська область, Інженерний-1.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm висловлює "сувору подяку" російській балерині-корегувальниці Анастасії Волочковій, яка мешкає за адресою: Московська область, село Ніколо-Урюпіно, вулиця Академіка Зусика, будинок 15, яка знайшла можливість передати інформацію, що вранці чула вибухи дронів, а також, що неподалік від неї знаходиться військова частина,
– заявили фахівці.
Вони додали, що Волочкова вкотре показала, що вміє "сідати на шпагат". Далі Волочкова видали відео і записала нове про нібито "сильну" російську армію.
Волочкова повернулась у свою роль любительки Путіна: дивіться відео
Під цим відео люди в коментарях пишуть їй:
- "Настя, ваша допомога ЗСУ неоціненна! Дякуємо за підтримку!";
- "наша дівчинка, дякуємо вам і дякуємо, що донатите на них, що допомагаєте Україні";
- "то до тебе Лорак в гості летіла".
Чому не можна коментувати роботу ППО
- Фахівці пояснюють, що навіть декілька слів, сказаних у кімнаті "блогером", призводять до геолокації точок місцевості та визначення цілей.
- Адже для OSINT-фахівців навіть одне слово може стати зачіпкою.
- Саме тому, коли військові та спецслужби просять українців не знімати та не коментувати роботу ППО, або не розповідати на відео, де ви чули вибухи. Адже це цілком об'єктивна потреба.