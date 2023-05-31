Далее она рассказала в стороз в инстаграмме, что возле них рядом с селом Николо-Урюпино расположена военная часть. Эти данные очень помогли украинским специалистам.

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Как Волочкова стала корректировщицей

Ой, люди добрые, я проснулась два часа назад (30 мая – 24 Канал) от таких ужасающих взрывов. У нас в поселке два часа назад гремели взрывы. Оказывается, рядом был сбит беспилотник. Слава Богу, рядом воинская часть,

– заявила Волочкова.

Что заявила Волочкова о части и работе ПВО: смотрите видео

Благодаря ее словам, специалисты установили, что:

живет Волочкова по адресу Московская область, село Николо-Урюпино, улица Академика Зусика, дом 15;

российская военная часть расположена 1,5 километра от ее дома. Речь идет о части 11105-2, которая дислоцируется по адресу: Московская область, Инженерный-1.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm выражает "строгую благодарность" российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, проживающей по адресу: Московская область, село Николо-Урюпино, улица Академика Зусика, дом 15, нашедшая возможность передать информацию, что утром слышала взрывы, что неподалеку от нее находится военная часть,

– заявили специалисты.

Они добавили, что Волочкова в который раз показала, что умеет "садиться на шпагат". Далее Волочкова выдали видео и записала новое о якобы "сильной" российской армии.

Волочкова вернулась в свою роль любительницы Путина: смотрите видео

Под этим видео люди в комментариях пишут ей:

"Настя, ваша помощь ВСУ неоценима! Спасибо за поддержку!";

"наша девочка, благодарим вас и благодарим, что донатите на них, что помогаете Украине";

"к тебе Лорак в гости летела".

Почему нельзя комментировать работу ПВО

Специалисты объясняют, что даже несколько слов, сказанных в комнате "блогером", приводят к геолокации точек местности и определению целей.

Ведь для OSINT-специалистов даже одно слово может стать зацепкой.

Именно поэтому когда военные и спецслужбы просят украинцев не снимать и не комментировать работу ПВО, или не рассказывать на видео, где вы слышали взрывы. Это ведь вполне объективная потребность.

Обратите внимание! Россияне заявили, что якобы 30 мая их атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы они слышали в разных районах столицы страны-оккупанта, в Подмосковье. Более того, даже было вероятное попадание на Рублевке. Подробнее об этом – читайте по ссылке.