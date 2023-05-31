Далее она рассказала в стороз в инстаграмме, что возле них рядом с селом Николо-Урюпино расположена военная часть. Эти данные очень помогли украинским специалистам.
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Как Волочкова стала корректировщицей
Ой, люди добрые, я проснулась два часа назад (30 мая – 24 Канал) от таких ужасающих взрывов. У нас в поселке два часа назад гремели взрывы. Оказывается, рядом был сбит беспилотник. Слава Богу, рядом воинская часть,
– заявила Волочкова.
Что заявила Волочкова о части и работе ПВО: смотрите видео
Благодаря ее словам, специалисты установили, что:
- живет Волочкова по адресу Московская область, село Николо-Урюпино, улица Академика Зусика, дом 15;
- российская военная часть расположена 1,5 километра от ее дома. Речь идет о части 11105-2, которая дислоцируется по адресу: Московская область, Инженерный-1.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm выражает "строгую благодарность" российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, проживающей по адресу: Московская область, село Николо-Урюпино, улица Академика Зусика, дом 15, нашедшая возможность передать информацию, что утром слышала взрывы, что неподалеку от нее находится военная часть,
– заявили специалисты.
Они добавили, что Волочкова в который раз показала, что умеет "садиться на шпагат". Далее Волочкова выдали видео и записала новое о якобы "сильной" российской армии.
Волочкова вернулась в свою роль любительницы Путина: смотрите видео
Под этим видео люди в комментариях пишут ей:
- "Настя, ваша помощь ВСУ неоценима! Спасибо за поддержку!";
- "наша девочка, благодарим вас и благодарим, что донатите на них, что помогаете Украине";
- "к тебе Лорак в гости летела".
Почему нельзя комментировать работу ПВО
- Специалисты объясняют, что даже несколько слов, сказанных в комнате "блогером", приводят к геолокации точек местности и определению целей.
- Ведь для OSINT-специалистов даже одно слово может стать зацепкой.
- Именно поэтому когда военные и спецслужбы просят украинцев не снимать и не комментировать работу ПВО, или не рассказывать на видео, где вы слышали взрывы. Это ведь вполне объективная потребность.