Далі вона розповіла в сторіз в інстаграмі, що біля них поруч з селом Ніколо-Урюпіно розміщена військова частина. Ці дані дуже допомогли українським фахівцям.

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Як Волочкова стала коригувальницею

Ой, люди добрі, я прокинулася дві години тому (30 травня – 24 Канал) від таких жахливих вибухів. У нас у селищі дві години тому гриміли вибухи. Виявляється, поряд був збитий безпілотник. Слава Богу, поряд військова частина,

– заявила Волочкова.

Що заявила Волочкова про частину та роботу ППО: дивіться відео

Завдяки її словам, фахівці встановили, що:

живе Волочкова за адресою Московська область, село Ніколо-Урюпіно, вулиця Академіка Зусика, будинок 15;

російська військова частина розміщена за 1,5 кілометра від її будинку. Мовиться про частину 11105-2, що дислокується за адресою: Московська область, Інженерний-1.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm висловлює "сувору подяку" російській балерині-корегувальниці Анастасії Волочковій, яка мешкає за адресою: Московська область, село Ніколо-Урюпіно, вулиця Академіка Зусика, будинок 15, яка знайшла можливість передати інформацію, що вранці чула вибухи дронів, а також, що неподалік від неї знаходиться військова частина,

– заявили фахівці.

Вони додали, що Волочкова вкотре показала, що вміє "сідати на шпагат". Далі Волочкова видали відео і записала нове про нібито "сильну" російську армію.

Волочкова повернулась у свою роль любительки Путіна: дивіться відео

Під цим відео люди в коментарях пишуть їй:

"Настя, ваша допомога ЗСУ неоціненна! Дякуємо за підтримку!";

"наша дівчинка, дякуємо вам і дякуємо, що донатите на них, що допомагаєте Україні";

"то до тебе Лорак в гості летіла".

Чому не можна коментувати роботу ППО

Фахівці пояснюють, що навіть декілька слів, сказаних у кімнаті "блогером", призводять до геолокації точок місцевості та визначення цілей.

Адже для OSINT-фахівців навіть одне слово може стати зачіпкою.

Саме тому, коли військові та спецслужби просять українців не знімати та не коментувати роботу ППО, або не розповідати на відео, де ви чули вибухи. Адже це цілком об'єктивна потреба.

Зверніть увагу! Росіяни заявили, що нібито 30 травня їх атакували невідомі безпілотники. Вибухи вони чули у різних районах столиці країни-окупанта, у Підмосков'ї. Ба більше, навіть було ймовірне влучання на Рубльовці. Детальніше про це – читайте за посиланням.