Я була б мертва: у Запоріжжі ракета влучила в дім моделі Юлії Ратнер, яку знає Белла Хадід

22 березня російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Запоріжжі. В одній з квартир будинку колись жила українська модель Юлія Ратнер. Дівчина, за якою стежить сама Белла Хадід, показала моторошні наслідки влучання.

23-річна Юлія Ратнер, яка була обличчям Valentino, оголосила на свою 62-тисячну аудиторію, що могла б загинути в Запоріжжі 22 березня. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання балістичної ракети.

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Росія зруйнувала будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі

Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва,

– написала Юлія Ратнер.

Вона тепло згадала школу та шопінг-мол, який було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.

"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа – через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж", – різко висловилася модель, не підбираючи слів.

Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Скриншот з відео

Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Скриншот з відео

Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про теракт у Запоріжжі 22 березня

22 березня Росіян випустила по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них зруйнувала 9-поверхівку на вулиці Козачій, момент влучання потрапив на відео.

Унаслідок російського теракту одна людина померла в лікарні, ще 22 особи госпіталізовані. 4 з них "важкі".

Станом на 19:00 22 березня пошуково-рятувальні роботи були завершені. Квартири будинку непридатні для проживання.

– українська модель, яка розпочала кар'єру в 15 років. Влітку 2017 року вона стала обличчям нової колекції Valentino, а на Тижні моди в Парижі дефілювала для Prada, Fendi, Alexander McQueen, Christian Dior, Celine та інших брендів. В інстаграмі на неї підписана американська супермодель Белла Хадід.