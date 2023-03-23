23-річна Юлія Ратнер, яка була обличчям Valentino, оголосила на свою 62-тисячну аудиторію, що могла б загинути в Запоріжжі 22 березня. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання балістичної ракети.
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Росія зруйнувала будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі
Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва,
– написала Юлія Ратнер.
Вона тепло згадала школу та шопінг-мол, який було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.
"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа – через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж", – різко висловилася модель, не підбираючи слів.
Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Скриншот з відео
Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Скриншот з відео
Будинок моделі Юлії Ратнер в Запоріжжі / Фото з інстаграм-сторіс
Що відомо про теракт у Запоріжжі 22 березня
- 22 березня Росіян випустила по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них зруйнувала 9-поверхівку на вулиці Козачій, момент влучання потрапив на відео.
- Унаслідок російського теракту одна людина померла в лікарні, ще 22 особи госпіталізовані. 4 з них "важкі".
- Станом на 19:00 22 березня пошуково-рятувальні роботи були завершені. Квартири будинку непридатні для проживання.