23-летняя Юлия Ратнер, которая была лицом Valentino, объявила свою 62-тысячную аудиторию, которая могла бы погибнуть в Запорожье 22 марта. Квартира, в которой девушка жила с родителями, расположена в соседнем подъезде от места попадания баллистической ракеты.
К теме Гитарист Go_A чуть не погиб в Ржищеве от атаки дронов-камикадзе: что с ним сейчас
Россия разрушила дом модели Юлии Ратнер в Запорожье
Это дом, где я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва,
– написала Юлия Ратнер.
Она тепло вспомнила школу и шоппинг-мол, который был виден из ее окон, а россиянам эмоционально пожелала гореть в аду.
"Здесь я прожила большую часть своей жизни. Моя школа – через один дом. Я ходила в этот торговый центр почти каждый день. Я искренне надеюсь, что ад существует, и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность, и все ваши следующие поколения тоже", – резко высказалась модель, не подбирая слов.
Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Скриншот с видео
Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Скриншот с видео
Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Фото с инстаграм-сторис
Что известно о теракте в Запорожье 22 марта
- 22 марта Россиян выпустила по Запорожью 6 ракет. Одна из них разрушила 9-этажку на улице Казачьей, момент попадания попал на видео.
- В результате российского теракта один человек скончался в больнице, еще 22 человека госпитализированы. 4 из них "тяжелые".
- По состоянию на 19:00 22 марта поисково-спасательные работы были завершены. Квартиры дома непригодны для проживания.