23-летняя Юлия Ратнер, которая была лицом Valentino, объявила свою 62-тысячную аудиторию, которая могла бы погибнуть в Запорожье 22 марта. Квартира, в которой девушка жила с родителями, расположена в соседнем подъезде от места попадания баллистической ракеты.

К теме Гитарист Go_A чуть не погиб в Ржищеве от атаки дронов-камикадзе: что с ним сейчас

Россия разрушила дом модели Юлии Ратнер в Запорожье

Это дом, где я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва,

– написала Юлия Ратнер.

Она тепло вспомнила школу и шоппинг-мол, который был виден из ее окон, а россиянам эмоционально пожелала гореть в аду.

"Здесь я прожила большую часть своей жизни. Моя школа – через один дом. Я ходила в этот торговый центр почти каждый день. Я искренне надеюсь, что ад существует, и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность, и все ваши следующие поколения тоже", – резко высказалась модель, не подбирая слов.

Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Скриншот с видео

Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Скриншот с видео

Дом модели Юлии Ратнер в Запорожье / Фото с инстаграм-сторис

Юлия Ратнер – украинская модель, начавшая карьеру в 15 лет. Летом 2017 года она стала лицом новой коллекции Valentino, а на Неделе моды в Париже дефилировала для Prada, Fendi, Alexander McQueen, Christian Dior, Celine и других брендов. В инстаграме на нее подписана американская супер модель Белла Хадид.

Что известно о теракте в Запорожье 22 марта