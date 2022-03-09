Російські окупанти продовжують нещадно вбивати мирних мешканців. Вони знищують міста, села, вбивають дітей, жінок, скидають бомби на лікарні, пологові будинки. Так не може більше тривати! Тарас Цимбалюк емоційно звернувся до росіян з закликом зупинити це божевілля.

Зверніть увагу Російський репер Noize MC випустив пісню українською мовою: "Вона стала провісником катастрофи"

Тарас Цимбалюк закликав росіян зупинити диктатора

Актор пригадав, як декілька днів тому Путін заявив, що "спецоперація" майже завершена, що майже всі військові об'єкти, які нібито могли загрожувати Росії, знищені.

Та руйнування українських міст продовжується. Житлові квартали, пологові будинки, дитячі садки, школи – це все теж військові об'єкти, які загрожували Росії? Орда постійно вбиває мирних людей, серед яких жінки і діти, вони теж загрожують державі-терористу?

Наче мораль і людяність військових повністю анолювались. Про це кричить весь світ! Нас не чує лише народ, який може скинути свого диктатора!

– наголосив Цимбалюк.

Серед аудиторії підписників Тараса досі є люди, які не розуміють, чому "українці такі злі, не можуть сказати "нацикам", щоб не стріляли". Але є й адекватні росіяни, які потроху розуміють, що відбувається.

"Більшість підписників з Росії зараз діють так: спочатку говорять, що ми самі в себе стріляємо, що Путін – "асвабадітєль". Згадують про Крим і Донбас. Потім, коли починається дискусія, розуміють, що весь світ щось знає, а вони "інформовані" по-іншому", – сказав Тарас.

Актор вкотре закликав усіх, хто має велику аудиторію, говорити про події в Україні, показувати правду: "Ми зараз переживаємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії! Але я пишаюсь своїм народом, котрий використовує це непросте становище аби стати справжнім, свідомим і ще більш незалежним! Росіяни не підозрювали, що їхню армію так гідно зустрінуть наші герої! А за кожного підло вбитого Українця доведеться відповідати. Слава Україні!".



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації Тараса Цимбалюка:

Путін декілька днів тому заявив, що "спецопераці" майже завершена, майже всі українські військові об'єкти, котрі можуть загрожувати Росії, знищені. Майже? Цікаво, що ще має ввійти до цих "військових об'єктів"? В пологове відділення вже ракета потрапила, в дитячий садок – теж, цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали великих міст, також постійно вбивають мирних, котрі трапляються цій дикій орді. Невинні жертви перейшли на тисячі. Наче мораль і людяність військових анулювалась повністю. Про це кричить весь світ! Не чує нас тільки народ, котрий може скинути свого диктатора!



Виявилось, що я ще маю аудиторію з Росії, котра, звичайно, "непанімаєт… ну, пачєму ви, хахли такіє злиє, да скажітє сваим нацикам, чтоби не стрелялі па мірним!". Хоча, виявилось, є і адекватний народ. Більшість підписників з Росії зараз діють так: спочатку говорять, що ми самі в себе стріляємо, що Путін – "асвабадітєль". Згадують про Крим і Донбас. Потім, коли починається дискусія, розуміють, що весь світ щось знає, а вони "інформовані" по-іншому Щось все-таки бл*ть доходить?! Тому я закликаю усіх, хто має аудиторію в соцмережах, вести інформаційну діяльність і говорити про те, що відбувається в Україні!



Ми зараз переживаємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії! Але я пишаюсь своїм народом, котрий використовує це непросте становище аби стати справжнім, свідомим і ще більш незалежним! Росіяни не підозрювали, що їхню армію так гідно зустрінуть наші герої! А за кожного підло вбитого Українця доведеться відповідати. Слава Україні!