Российские оккупанты продолжают беспощадно убивать мирных жителей. Они уничтожают города, деревни, убивают детей, женщин, сбрасывают бомбы в больницы, роддома. Так не может больше продолжаться! Тарас Цымбалюк эмоционально обратился к россиянам с призывом остановить это безумие.

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Тарас Цымбалюк призвал россиян остановить диктатора

Актер напомнил, как несколько дней назад Путин заявил, что "спецоперация" почти завершена, что почти все военные объекты, якобы могли угрожать России, уничтожены.

Но разрушение украинских городов продолжается. Жилые кварталы, роддомы, детские сады, школы – это все тоже военные объекты, которые угрожали России? Орда постоянно убивает мирных людей, среди которых женщины и дети, они тоже угрожают государству-террористу?

Словно мораль и человечность военных полностью аннулировались. Об этом кричит весь мир! Нас не слышит только народ, который может свергнуть своего диктатора!

– подчеркнул Цымбалюк.

Среди аудитории подписчиков Тараса до сих пор есть люди, которые не понимают, почему "украинцы такие злые, не могут сказать "нацикам", чтобы не стреляли". Но есть и адекватные россияне, понемногу понимающие, что происходит.

"Большинство подписчиков из России сейчас действуют так: сначала говорят, что мы сами в себя стреляем, что Путин – "асвабадитель". Вспоминают о Крыме и Донбассе. Потом, когда начинается дискуссия, понимают, что весь мир что-то знает, а они" информированы "по-другому", – сказал Тарас.

Актер в очередной раз призвал всех, кто имеет большую аудиторию, говорить о событиях в Украине, показывать правду: "Мы сейчас переживаем одну из самых трагических страниц нашей истории! Но я горжусь своим народом, использующим это непростое положение, чтобы стать настоящим, сознательным и еще более независимым. Россияне не подозревали, что их армию так достойно встретят наши герои! А за каждого подло убитого Украинца придется отвечать. Слава Украине!".



Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграмма актера

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