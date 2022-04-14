"Ви чекали прем'єру": творці "Холостячки" потролили Оксану Марченко

14 квітня 2022 , 16:30
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Джерело:

інстаграм "Холостячки"

Після затримання Віктора Медведчука у мережі з'явилось багато мемів. Вони стосувалися не лише політика, а і його дружини Оксани Марченко. Тепер творці реаліті-шоу "Холостячка" опублікували кумедний ролик, в якому Марченко постала в образі головної героїні нового сезону.

12 квітня Віктора Медведчука заарештували, а наступного дня його дружина Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити його. 

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Як творці "Холостячки" потролили Марченко

Це відеозвернення стало мемом. Тепер Марченко висміюють українці. Не залишилися осторонь і творці "Холостячки", які створили "анонс" нового сезону романтичного реаліті-шоу, де дружина Медведчука в головній ролі. 

Ви чекали прем'єру "Холостяка", а тут відучора "Холостячка" намалювалася,
– з гумором підписали ролик. 

Творці "Холостячки" потролили Марченко: дивіться відео онлайн

Прихильники проєкту не залишили допис без уваги. Вони активно коментують його. Відреагувала навіть героїня другого сезону Злата Огнєвіч, яка жартівливо написала: "Я ревную". 

  • "Круто змонтували! Як завжди, на найкращому рівні! Покажіть цю відеовізитку Медведчуку!"
  • "Це буде хіт переглядів!"
  • "Цю "Холостячку" точно дивитиметься вся країна!"
  • "Позитив зараз необхідний!"

Та є й ті користувачі мережі, які не зрозуміли, що цей ролик – жарт. Вони висловлюють своє невдоволення тим, що Марченко буде "героїнею" нового сезону. 

  • "Забагато їй честі, як на мене!"
  • "Навіщо таке показувати, більше нема тем?"
  • "Ви розчарували!"
  • "Ого, несподівано". 
Автор: Христина Кобак