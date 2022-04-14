"Ви чекали прем'єру": творці "Холостячки" потролили Оксану Марченко
Джерело:інстаграм "Холостячки"
Після затримання Віктора Медведчука у мережі з'явилось багато мемів. Вони стосувалися не лише політика, а і його дружини Оксани Марченко. Тепер творці реаліті-шоу "Холостячка" опублікували кумедний ролик, в якому Марченко постала в образі головної героїні нового сезону.
12 квітня Віктора Медведчука заарештували, а наступного дня його дружина Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити його.
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Як творці "Холостячки" потролили Марченко
Це відеозвернення стало мемом. Тепер Марченко висміюють українці. Не залишилися осторонь і творці "Холостячки", які створили "анонс" нового сезону романтичного реаліті-шоу, де дружина Медведчука в головній ролі.
Ви чекали прем'єру "Холостяка", а тут відучора "Холостячка" намалювалася,
– з гумором підписали ролик.
Творці "Холостячки" потролили Марченко: дивіться відео онлайн
Прихильники проєкту не залишили допис без уваги. Вони активно коментують його. Відреагувала навіть героїня другого сезону Злата Огнєвіч, яка жартівливо написала: "Я ревную".
- "Круто змонтували! Як завжди, на найкращому рівні! Покажіть цю відеовізитку Медведчуку!"
- "Це буде хіт переглядів!"
- "Цю "Холостячку" точно дивитиметься вся країна!"
- "Позитив зараз необхідний!"
Та є й ті користувачі мережі, які не зрозуміли, що цей ролик – жарт. Вони висловлюють своє невдоволення тим, що Марченко буде "героїнею" нового сезону.
- "Забагато їй честі, як на мене!"
- "Навіщо таке показувати, більше нема тем?"
- "Ви розчарували!"
- "Ого, несподівано".