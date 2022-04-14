12 квітня Віктора Медведчука заарештували, а наступного дня його дружина Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити його.

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Як творці "Холостячки" потролили Марченко

Це відеозвернення стало мемом. Тепер Марченко висміюють українці. Не залишилися осторонь і творці "Холостячки", які створили "анонс" нового сезону романтичного реаліті-шоу, де дружина Медведчука в головній ролі.

Ви чекали прем'єру "Холостяка", а тут відучора "Холостячка" намалювалася,

– з гумором підписали ролик.

Творці "Холостячки" потролили Марченко: дивіться відео онлайн

Прихильники проєкту не залишили допис без уваги. Вони активно коментують його. Відреагувала навіть героїня другого сезону Злата Огнєвіч, яка жартівливо написала: "Я ревную".

"Круто змонтували! Як завжди, на найкращому рівні! Покажіть цю відеовізитку Медведчуку!"

"Це буде хіт переглядів!"

"Цю "Холостячку" точно дивитиметься вся країна!"

"Позитив зараз необхідний!"

Та є й ті користувачі мережі, які не зрозуміли, що цей ролик – жарт. Вони висловлюють своє невдоволення тим, що Марченко буде "героїнею" нового сезону.