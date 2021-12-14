Вхід буде платним, – як Потап і Настя Каменських відсвяткують річницю весілля
Джерело:"Зірковий шлях"
Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських у травні планує організувати відкриту вечірку з нагоди річниці весілля. Вхід на неї коштуватиме 5 тисяч доларів.
Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) і Настя одружилися в травні 2019 року. Тоді закохані зазначали, що прагнуть організовувати весілля щороку. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. У 2022 році подружжя все-таки сподівається організувати гучну вечірку.
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Річниця весілля Потапа і Насті Каменських
Репер поділився, що пишне гуляння планують на 23 травня. Воно відбудеться в столиці й потрапити на захід зможе кожен охочий.
Щороку 23 травня в Києві ми влаштовуватимемо наше відкрите весілля. Це буде благодійний захід, на який ми привозитимемо якихось крутих артистів, таких як Snoop Dogg,
– розповів артист.
Потап додав, що вхід на вечірку коштуватиме 5 тисяч доларів. Усі вторговані кошти закохані віддаватимуть на благодійність.
"Усі гроші обов'язково віддамо на допомогу дітям. Якщо це все вийде, то наступний рік буде класним", – наголосив Олексій.
Весілля Потапа і Насті Каменських
- Про кохання між учасниками популярного дуету стало відомо лише в день їхнього весілля.
- Вони одружилися 23 травня 2019 року.
- Вранці того особливого дня закохані адресували один одному нові композиції, якими розчулили публіку.
- Від тоді Потап і Настя не приховують почуттів і часто поширюють в мережі спільні фото та відео.