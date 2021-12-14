Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) і Настя одружилися в травні 2019 року. Тоді закохані зазначали, що прагнуть організовувати весілля щороку. Однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи. У 2022 році подружжя все-таки сподівається організувати гучну вечірку.

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Річниця весілля Потапа і Насті Каменських

Репер поділився, що пишне гуляння планують на 23 травня. Воно відбудеться в столиці й потрапити на захід зможе кожен охочий.

Щороку 23 травня в Києві ми влаштовуватимемо наше відкрите весілля. Це буде благодійний захід, на який ми привозитимемо якихось крутих артистів, таких як Snoop Dogg,

– розповів артист.

Потап додав, що вхід на вечірку коштуватиме 5 тисяч доларів. Усі вторговані кошти закохані віддаватимуть на благодійність.

"Усі гроші обов'язково віддамо на допомогу дітям. Якщо це все вийде, то наступний рік буде класним", – наголосив Олексій.

Весілля Потапа і Насті Каменських