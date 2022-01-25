Ветеран АТО та учасник "Голосу": що відомо про Barleben, якого взяли в Нацвідбір замість LAUD
Джерело:24 канал
У фіналі Нацвідбору Євробачення-2022 відбулась перша заміна. Співака LAUD дискваліфікували через пісню, а на його місце взяли Barleben – ветеран АТО та колишнього капітана СБУ.
Шлях LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук) на Національному відборі Євробачення-2022 завершився передчасно. Він вибув через порушення умов конкурсу – пісня Head Under Water, яку він заявив, "гуляла" мережею з липня 2018 року. Сам співак її не оприлюднював, це зробив сонграйтер, який написав хіт.
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Відтак LAUD замінили на артиста Barleben, який теж отримав високі оцінки оргкомітету Нацвідбору Євробачення. Свої сили він спробує з піснею Hear My Words, офіційний реліз якої ще не відбувся. Співак вже відреагував на свій вихід у фінал.
Друзі, це дійсно так. Ми у фіналі Національного відбору на Євробачення-2022,
– зрадів Barleben.
Barleben фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото з інстаграму співака
Важливо Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022
Barleben – фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022
Справжнє ім'я артиста – Олександр Барлебен, однак на Нацвідбір він прийшов під псевдонімом Barleben. Йому 30 років. Родом він з міста Новоград-Волинський, що на Житомирщині.
Чоловік був капітаном СБУ, коли Росія розгорнула війну на Сході України. У 2015-2016 роках він допомагав журналістам діставатися на позиції наших військових і побував на межі. Олександр бачив увесь Донбас і був в епіцентрі моторошних обстрілів.
Олександр Барлебен на Сході / Фото з інстаграму співака
У грудні 2020 року він представив соціальний проєкт Stop the war – "Зупинити війну". Це англомовний сингл та відеоряд про руйнівні наслідки війн у сучасному світі. Спільно з сонграйтеркою Христиною Хром'як та музичним продюсером Філіпом Коляденком Олександр хотів привернути увагу до війни на Донбасі.
Barlebe – Stop the war: дивіться відео онлайн
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Олександр професійно займається вокалом лише три роки, співає у жанрі soul. Він був учасником 11 сезону "Голосу країни". На "сліпих прослуховуваннях" заспівав хіт Леді Гаги I'll Never Love Again, але не розвернув крісло жодного з тренерів.
"Голос країни" 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Олександра Барлебена
У Barleben принципова позиція – не співати російською мовою, тож він випускає лише україномовні та англомовні сингли. Наразі в його арсеналі близько семи пісень. Композицію на Євробачення-2022 Hear My Words артист поки не презентував.Цікаво, що Barleben тісно співпрацює з продюсером Філіпом Коляденком і композиторкою Христиною Хром'як.
Barleben – Time to get over: дивіться відео онлайн
Barleben – Ти моя: дивіться відео онлайн
Barleben – Відпускай: дивіться відео онлайн
Barleben – На глибині: дивіться відео онлайн
Barleben – Сенс мого життя: дивіться відео онлайн